Как после войны: миру предрекли самую масштабную безработицу

https://static.news.ru/photo/2ef37a76-78dd-11ea-a9c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Мировой кризис на рынке труда, вызванный эпидемией коронавируса, по итогам 2020 года может оказаться самым тяжёлым со времён Второй мировой войны. Такое пессимистичное предположение содержится в исследовании Международной организации труда (МОТ), посвящённом ситуации с занятостью в период пандемии COVID-19.

Там допустили, что потери рабочих мест могут значительно превысить прогноз в 25 млн. Уже во втором квартале меры по ограничению распространения вируса уничтожат 6,7% рабочего времени во всём мире. Это эквивалентно 195 млн работников, занятых полный рабочий день, передаёт РИА Новости.

Как следует из отчёта МОТ, существенные сокращения произойдут в арабских государствах (8,1%, или 5 млн сотрудников), Европе (7,8%, или 12 млн персонала) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (7,2%, или 125 млн человек).

Уровень безработицы в мире может значительно превысить ту, что возникла в период мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, полагают эксперты.

По данным МОТ, уже 3,3 млрд работников полностью или частично остановили работу. Порядка 1,25 млрд человек, или 38% рабочей силы, заняты в наиболее пострадавших секторах экономики — это сфера торговли, услуги общепита и гостиничный бизнес, а также производство и бизнес-администрирование.

В исследовании отмечается, что в странах с низким и средним уровнем дохода населения большое количество людей не оформлены должным образом и имеют ограниченный доступ к соцзащите и здравоохранению. Для многих потеря дохода имеет катастрофические последствия. Без дополнительных мер со стороны государства такие работники обречены на нищету.

Ранее, как писал NEWS.ru, экономисты заявили, что в 2020 году россиян ожидает снижение доходов более чем на 5%, оно может стать максимальным за период с 2014 года. На выплату пособий по безработице и оплату больничных листов в соответствии с изменённым порядком федеральные власти направят порядка 65 млрд рублей.