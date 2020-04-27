Мировой рынок алюминия рухнул на 6,4%

https://static.news.ru/photo/e0f38956-882c-11ea-8bcb-fa163e074e61_660.jpg Хакасский алюминиевый завод Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Мировой рынок алюминия продемонстрировал обвал на 6,4% на фоне пандемии коронавируса. Согласно отчёту компании РУСАЛ, в первом квартале текущего года спрос на металл сократился до 14,43 млн тонн.

В Китае спрос на алюминий упал на 6,3% до 7,83 млн тонн, в остальное части мира падение составило 6,5% до 6,6 млн тонн, отмечается в отчёте, распространённом на Гонконгской фондовой бирже.

Эксперты РУСАЛа констатируют, что вспышка коронавируса полностью изменила рыночные перспективы по продаже алюминия в этом году. В частности, с января по март образовался профицит металла в объёме 1,7 млн тонн.

Самой уязвимой отраслью, зависящей от спроса на металл, оказалась транспортная из-за приостановки заводов ведущих автопроизводителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что индекс МосБиржи к середине дня 25 марта 2020 года лишился всех утренних завоеваний на рынках и ушёл в минус, протестировав отметку в 2400 пунктов из-за нового падения цен на углеводороды. Упали акции ряда российских компаний. «Россети» теряют 5,8%, ФСК ЕЭС — 4,3%, «Мечел» — 2,7%, МосБиржа — 2,7%, РУСАЛ — 2,6%, «Роснефть» — 2,1%.