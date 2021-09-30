Минтруд внесёт в Трудовой кодекс изменения

Министерство труда и социальной защиты России объявило, что намерено закрепить в Трудовом кодексе (ТК) длительность рабочего дня и правила расчёта сезонных отпусков для сотрудников. Об этом сообщают «Известия». Сейчас эти нормативы прописаны в советских нормативно-правовых актах, которые являются действующими в соответствии со статьёй 423 ТК РФ.

Сейчас продолжительность рабочего дня, правила расчёта ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами, — заявили в пресс-службе ведомства изданию.

В Минтруде составили новый документ, регулирующий количество рабочих часов и порядок расчёта отпуска. Он закрепит эти нормы непосредственно в ТК.

В ведомстве напомнили, что сегодня действуют утверждённые Народным комиссариатом труда СССР «Правила об очередных и дополнительных отпусках». Продолжительность рабочего дня закреплена в действующем Декрете Совета народных комиссаров РСФСР «О восьмичасовом рабочем дне» от 29 октября 1917 года.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал увеличить рабочую неделю в России. Он полагает, что таким образом российская экономика быстрее восстановится.