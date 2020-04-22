Минтранс: транзит «санкционки» увеличит международные грузоперевозки на 10%

https://static.news.ru/photo/ef3a5cd0-847e-11ea-895e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транзит санкционных товаров увеличит объёмы международных грузовых перевозок по территории России минимум на 10%, рассказал замглавы Минтранса РФ Алексей Семёнов.

При этом российские транспортные коридоры обладают высоким потенциалом дальнейшего увеличения транзита за счёт меньшей протяжённости и сроков доставки по сравнению с морскими маршрутами, — говорится в пресс-релизе на официальном сайте ведомства.

Перевозки некоторых социально важных грузов — зерна, сахара, соли, овощей, рыбы — по железным дорогам с начала апреля 2020 года увеличились на 58,1%, сообщили представители Российских железных дорог (РЖД). Потребители получили около 2 млн тонн товаров данных категорий.

В РЖД отметили, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) снабжение граждан продуктами питания является одним из приоритетных направлений деятельности.

За две недели апреля со станций Краснодарского края отправили около 65 тыс. тонн продовольственных грузов, среди них — 36,1 тыс. тонн сахара, более 15 тыс. тонн подсолнечного масла, 12,2 тыс. тонн крупы, муки и других продуктов перемола, свыше 1,3 тыс. тонн соков. Доставка осуществлялась в 20 регионов РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск девяти поездов в Крым, который был запланирован на весну 2020 года, перенесён на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Тем, кто уже приобрёл билеты, деньги будут возвращены.