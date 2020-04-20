Отправка продуктов в РФ по железной дороге выросла на 58% с начала апреля

https://static.news.ru/photo/d47594a6-8315-11ea-9446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перевозки некоторых социально важных грузов — зерна, сахара, соли, овощей, рыбы — по железным дорогам с начала апреля 2020 года увеличились на 58,1%, сообщили представители Российских железных дорог (РЖД).

Потребители получили около 2 млн тонн товаров данных категорий, пишет ТАСС. В РЖД отметили, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) снабжение граждан продуктами питания является одним из приоритетных направлений деятельности.

За две недели апреля со станций Краснодарского края отправили около 65 тыс. тонн продовольственных грузов, среди них 36,1 тыс. тонн сахара, более 15 тыс. тонн подсолнечного масла, 12,2 тыс. тонн крупы, муки и других продуктов перемола, свыше 1,3 тыс. тонн соков. Доставка осуществлялась в 20 регионов РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск девяти поездов в Крым, который был запланирован на весну 2020 года, перенесён на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Тем, кто уже приобрёл билеты, деньги будут возвращены.

В целом в мире заболели более 2,38 млн человек, свыше 164 тысяч умерли, почти 615,5 тысячи поправились. По состоянию на 20 апреля в России уже более 47 тысяч подтверждённых случаев COVID-19, 405 человек скончались, около 3,5 тысячи выздоровели.