Минтранс обратился к Мишустину за многомиллиардной поддержкой

https://static.news.ru/photo/08fc5f52-884d-11ea-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс РФ направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой оказать транспортной отрасли многомиллиардную поддержку.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию письма, в ближайшие три месяца воздушный транспорт может потерять 25 миллионов пассажиров. В январе-июне перевозки упадут на 80%.

Российские железные дороги оценивают снижение доходов в 131,5 миллиарда рублей.

Минтранс предлагает предоставить РЖД 139,8 миллиарда на закупку локомотивов, а авиакомпаниям предлагается разрешить не возвращать два года средства за билеты на отменённые рейсы.

Как ранее писал NEWS.ru, РЖД могут ввести режим неполной занятости в связи с экономической и эпидемиологической ситуацией для сохранения рабочих мест. Однако, по словам гендиректора РЖД Олега Белозёрова, компания будет пытаться отсрочить продолжительность данной меры.