Минтранс обратился к Мишустину за многомиллиардной поддержкой

Минтранс РФ направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой оказать транспортной отрасли многомиллиардную поддержку.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копию письма, в ближайшие три месяца воздушный транспорт может потерять 25 миллионов пассажиров. В январе-июне перевозки упадут на 80%.
Российские железные дороги оценивают снижение доходов в 131,5 миллиарда рублей.
Минтранс предлагает предоставить РЖД 139,8 миллиарда на закупку локомотивов, а авиакомпаниям предлагается разрешить не возвращать два года средства за билеты на отменённые рейсы.
Как ранее писал NEWS.ru, РЖД могут ввести режим неполной занятости в связи с экономической и эпидемиологической ситуацией для сохранения рабочих мест. Однако, по словам гендиректора РЖД Олега Белозёрова, компания будет пытаться отсрочить продолжительность данной меры.
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