Минсельхоз: значительный рост цен на макаронные изделия в РФ не ожидается

https://static.news.ru/photo/a76be20e-160d-11eb-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минсельхоз РФ не прогнозирует значительного повышения стоимости макаронных изделий. Ведомство работает над сохранением стабильной ситуации на рынке продовольственных товаров. Случаи необоснованного роста цен в кратчайшие сроки выявляются и проверяются вместе с Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой, сообщили NEWS.ru в пресс-службе министерства.

Несмотря на высокую долю муки в себестоимости макаронных изделий, их цена на потребительском рынке формируется другими факторами — транспортными, административно-хозяйственными расходами, торговыми наценками. Также макароны имеют длительный срок хранения, что позволяет делать серьёзные запасы и способствует сохранению стабильной ценовой политики.

Что касается стоимости зерна, то дополнительно сдержать её увеличение поможет урожай в 2020 году. Он станет одним из самых удачных в истории — на данный момент намолотили около 132 млн тонн в бункерном весе, а по итогам года показатель ожидается на уровне минимум 125 млн тонн в чистом весе.

Кроме того, цены зависят от планируемого выхода на мировые рынки остальных государств-экспортёров, который обычно приходится на вторую половину сезона. Также стабилизации стоимости послужат ограниченные объёмы экспорта зерна в первой половине 2021-го.

Накануне стало известно, что ряд продовольственных товаров вырастет в цене к новогодним праздникам. Это макароны, так как в их стоимость заложена большая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Также поднимутся цены на культуры, идущие на корм скоту, считает директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Подорожают пшеница пятого класса, ячмень, фуражная кукуруза. Это, в свою очередь, приведёт к удорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оптовые и розничные цены на красную икру в России выросли на треть в связи с недостаточным уловом лососёвых на Камчатке. Компании на Дальнем Востоке планировали заготовить 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, однако удалось произвести только 180 тысяч тонн. Также значительно ниже ожидаемого оказался улов горбуши. Замороженная икра (ястык) подорожала на 70%, однако дефицита на этот продукт не ожидается, добавила эксперт.