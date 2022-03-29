Минсельхоз посчитал нужным сохранить минимальные наценки на важные продукты

Министерство сельского хозяйства России считает нужным сохранить минимальные наценки на социально-значимые продукты, включая сахар, по меньшей мере до начала нового сельхозсезона, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Минсельхоз считает нужным сохранить минимальные наценки на соцзначимые продукты, включая сахар, минимум до нового сельхозсезона, сообщает министерство, — говорится в сообщении.

Ранее в Минсельхозе сообщили о росте стоимости сахара у производителей за последнюю неделю на 13,2% — до 60,33 рубля за килограмм. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным Росстата, валовой сбор сахарной свёклы в 2021 году составил 41,2 млн тонн против 33,9 млн тонн годом ранее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ажиотаж покупателей вокруг гречки, сахара и туалетной бумаги ни на что не опирается, ничем не спровоцирован и имеет исключительно эмоциональный характер. Он отметил, что в администрации президента никто не побежал скупать эти товары