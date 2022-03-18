Песков заявил, что не нужно бежать в магазин за гречкой и сахаром

Ажиотаж покупателей вокруг гречки, сахара и туалетной бумаги ни на что не опирается, ничем не спровоцирован и имеет исключительно эмоциональный характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в администрации президента никто не побежал скупать эти товары, сообщает ТАСС.

Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее, — сообщил Песков.

Он напомнил россиянам о том, какой был ажиотаж в первую неделю локдауна. Несмотря на все заверения Минпромторга, люди бежали в магазины, чтобы скупить гречку и другие продукты. Впоследствии выяснялось, что они никуда они не исчезают с прилавков.

Песков добавил, что Кремль пока не формулировал позицию относительно вопроса о введении государственной монополии на сахар.

Ранее стало известно, что российские магазины ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, заявил, что россиянам нечего бояться, так как «советского» дефицита не будет. Политолог отметил, что «никто с голоду не помрёт». При этом могут возникнуть проблемы в области машиностроения, что в дальнейшем скажется на других областях.