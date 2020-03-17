https://static.news.ru/photo/3f43b1aa-6854-11ea-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России сформированы запасы по социально значимым категориям, которых хватит в среднем на восемь недель, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По отчёту торговых сетей товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, — отметил Евтухов.

По его словам, только по ряду позиций категории «фреш» создать достаточные запасы невозможно. Дефицита продуктов не ожидается, передаёт ТАСС.

Ранее торгово-промышленная палата России заверила граждан, что сельхозпроизводители готовы «накормить страну», и опровергла возможность дефицита необходимых товаров. Кроме того, ФАС РФ на фоне резкого ослабления курса рубля напомнила, что контролирует стоимость социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, писал NEWS.ru.