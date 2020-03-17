В России сформированы запасы по социально значимым категориям, которых хватит в среднем на восемь недель, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
По отчёту торговых сетей товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, — отметил Евтухов.
По его словам, только по ряду позиций категории «фреш» создать достаточные запасы невозможно. Дефицита продуктов не ожидается,
Ранее торгово-промышленная палата России заверила граждан, что сельхозпроизводители готовы «накормить страну», и опровергла возможность дефицита необходимых товаров. Кроме того, ФАС РФ на фоне резкого ослабления курса рубля напомнила, что контролирует стоимость социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, писал NEWS.ru.