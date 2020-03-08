https://static.news.ru/photo/1f5d2ab8-6207-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на фоне резкого ослабления курса рубля напомнила, что контролирует стоимость социально значимых товаров, в том числе продуктов питания.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства [ФАС. — NEWS.ru] принимает меры антимонопольного реагирования, — цитирует ведомства РИА Новости.

По состоянию на 12:20 по Москве 9 марта 2020-го курс доллара составлял 74,05 рубля за единицу, евро — 84,27 рубля.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9–26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.

По состоянию на 11:41 по Москве глобальные депозитарные расписки (GDR) «Роснефти» подешевели на 22,45%, до $4,47, «Лукойла» — на 24,38%, до $61,16, «НОВАТЭКа» — на 25,41%, до $103,9. Бумаги «Газпрома» обвалились на 18,07%, до $4,49, «Газпром нефть» теряет 20,53% — до $13,51.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение стоимости нефти является ожидаемым. На рынке началась ценовая война, заявил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.