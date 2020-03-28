https://static.news.ru/photo/8c5317aa-7197-11ea-b481-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности и максимальный размер выплаты по безработице до одного МРОТ в связи с распространением коронавируса нового типа.

Согласно распоряжению, изменения будут действовать до 31 декабря текущего года.

Ранее NEWS.ru писал, что максимальный размер пособия по безработице в России вырастет с 8 тысяч до 12,1 тысячи рублей после предложения президента Владимира Путина усилить господдержку россиян.

По последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

По информации штаба, за последние сутки 270 случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ, всего в стране 1534 заболевших. Специалисты также наблюдают за состоянием 182 702 россиян, у которых подозревают COVID-19. Накануне это число составляло 166 739 граждан. Всего от COVID-19 в стране погибли восемь человек.