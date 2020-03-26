https://static.news.ru/photo/6552bf56-6f31-11ea-860c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальный размер пособия по безработице в России вырастет с 8 тысяч до 12,1 тысячи рублей после предложения президента Владимира Путина усилить господдержку россиян из-за эпидемии коронавируса.

Минтруд пообещал, что в апреле размер пособий сравняется с МРОТ.

Размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время мы внесём необходимые изменения в нормативную базу и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12 130 рублей, — цитирует ТАСС министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

По информации министерства, с 11,3 тысячи до МРОТ увеличится пособие для предпенсионеров.