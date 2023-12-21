Минфин пообещал симметричный ответ на использование ЕС российских активов Силуанов: Москва симметрично ответит на конфискацию ее активов в Европе

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Москва ответит на конфискацию ее активов в европейских странах симметрично, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что в России достаточное количество иностранных активов, которые находятся «на так называемых счетах „С“». На них хранятся рублевые выплаты по облигациям федерального займа в отношении инвесторов из недружественных стран и выплаты по российским ценным бумагам в адрес нерезидентов.

Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, — сказал министр.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов способно привести к дестабилизации мировой финансовой системы. По его словам, конфискация принадлежащих России активов и их последующая передача Украине — юридически сложный шаг, который станет причиной оттока капитала и ухода иностранных инвесторов.

Издание Der Spiegel со ссылкой на суд во Франкфурте-на-Майне ранее сообщило, что Генеральная прокуратура Германии рассматривает возможность изъятия замороженных российских активов на сумму €720 млн. Эти активы могут использовать для пополнения государственного бюджета ФРГ. Представители немецкой Генпрокуратуры подтвердили факт подачи запроса в суд.