Россия может принять меры по ограничению дисконта на свою нефть Минэнерго допустило введение дополнительных мер по ограничению дисконта на нефть

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Минэнерго РФ будет мониторить цены на российскую нефть, сообщает ТАСС. В ведомстве также не исключают дополнительных мер по ограничению дисконта на нефть до пределов, основанных на рыночных ценах.

Подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Минэнерго, результаты будут использоваться для подготовки дополнительных мер ограничения дисконта.

Независимое ценовое агентство Argus ранее сообщило, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. Так, 6 января Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоила $78,57 за баррель.

«Коммерсант» писал, что объявленная Минфином 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals в $50,5 за баррель выглядит низкой для нового бюджета, рассчитанного исходя из $70,1 за баррель. По сценариям Минфина, сохранение в 2023 году цены в $50 при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть. Пока Минфин обещает воздержаться от нового повышения налогов в случае усугубления бюджетных проблем.