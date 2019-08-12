Очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале 2019 года на 0,4% свидетельствует об отсутствии технической рецессии в России. Об этом заявили в Минэкономразвития страны.
В РФ очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале составил 0,4% после снижения на 0,2% в первом квартале. Ранее экономисты допускали, что техническая рецессия может быть зафиксирована в стране в 2019 году. В начале августа бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов сообщил
Как писал News.ru, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что российская экономика в 2019 году избежит технической рецессии, но темпы её роста, как он считает, будут низкими.