Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Средний бюджет покупки жилой недвижимости в квартале «Москва-Сити» в первой половине 2019 года составил 47,5 млн рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Квадратный метр апартаментов вырос на 19% и достиг цены в 552 тысячи рублей, передаёт Lenta.ru данные консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты считают, что произошло «вымывание» дешёвого жилья, в связи с...