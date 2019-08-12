Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале 2019 года на 0,4% свидетельствует об отсутствии технической рецессии в России. Об этом заявили в Минэкономразвития страны.

В РФ очищенный от сезонности рост ВВП во втором квартале составил 0,4% после снижения на 0,2% в первом квартале. Ранее экономисты допускали, что техническая рецессия может быть зафиксирована в стране в 2019 году. В начале августа бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов сообщил РБК, что во втором квартале текущего года имелись высокие шансы того, что экономика продолжит движение вниз.

Как писал News.ru, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил надежду, что российская экономика в 2019 году избежит технической рецессии, но темпы её роста, как он считает, будут низкими.

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