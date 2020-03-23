https://static.news.ru/photo/fc7b0f3a-6d17-11ea-9c55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство экономического развития предложило ускорить процесс выделения денег федеральной адресной программы на объекты национальных проектов. Это необходимо в том числе для поддержки экономики во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Проект постановления, где предусмотрена такая мера, Минэкономразвития уже направило в правительство, сообщают «Ведомости». В документе предполагается, что проектные комитеты национальных проектов и президиум профильного совета при президенте внесут коррективы напрямую, а также уточнят обоснования бюджетных вложений. Это позволит проводить необходимое финансирование за один день.

Предполагается, что предложенные министерством изменения сделают бюджетные вложения более эффективными.

В адресную программу на 2020–2022 годы включены инвестиционные проекты десяти национальных проектов. В текущем году планируется потратить порядка 838 млрд рублей, что на 7,7% больше потраченных годом ранее. В 2021 году сумма увеличится и превысит 870 млрд.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству необходимо скорректировать показатели национальных проектов.