Министерство экономического развития предложило ускорить процесс выделения денег федеральной адресной программы на объекты национальных проектов. Это необходимо в том числе для поддержки экономики во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Проект постановления, где предусмотрена такая мера, Минэкономразвития уже направило в правительство,
Предполагается, что предложенные министерством изменения сделают бюджетные вложения более эффективными.
В адресную программу на 2020–2022 годы включены инвестиционные проекты десяти национальных проектов. В текущем году планируется потратить порядка 838 млрд рублей, что на 7,7% больше потраченных годом ранее. В 2021 году сумма увеличится и превысит 870 млрд.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству необходимо скорректировать показатели национальных проектов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен