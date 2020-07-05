Миллионы россиянок получат доплату к основной пенсии

https://static.news.ru/photo/963f4b0a-bef2-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров. В частности, на доплату к основной части могут рассчитывать женщины в том случае, если они брали отпуск по уходу за ребёнком. Об этом рассказала Ирина Сивакова. Заменить полтора года такого отпуска можно на пенсионные баллы.

Кроме того, прибавку получат те, у кого есть ребёнок-студент или длительный льготный стаж до 2002 года.

Уже в 2020 году прибавка к пенсии для пожилых дам может составить от 251 рубля до 2260 рублей. За ребёнка-инвалида можно получить доплату в размере 1895,42 рубля, сообщила Nation News .

По словам Сиваковой, на увеличение пенсии могут рассчитывать женщины, которые работали на производстве по списку № 2 и получили право выхода на досрочную пенсию. В этом случае выплата полагается тем, кто имеет длительный льготный стаж.

Тогда пенсионерка получит плюс 5% к стажевому коэффициенту, и её пенсия повысится, — отмечает юрист.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.

Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5,9%, а в 2023 году — 5,6%. Средний размер страховой пенсии в 2021 году вырастет до 17 432 рублей, в 2022-м — до 18 357 рублей, а в 2023 году — до 19 283 рублей, писал NEWS.ru.