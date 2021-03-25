МИД РФ: мировая экономика лишилась из-за пандемии более $3,5 трлн

https://static.news.ru/photo/c3a1b8a4-8e0d-11eb-8e3f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировая экономика потеряла из-за пандемии коронавируса свыше $3,5 трлн, что вдвое больше, чем в период кризиса 2008 года. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Пандемия COVID-19, очевидно, войдёт в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия. Её последствия оказали пагубное влияние на все сферы нашей жизни. Не остались в стороне и международные экономические отношения, — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, эксперты оценивают ситуацию как крупнейший глобальный кризис со времён Второй мировой войны.

Вершинин отметил, что справиться с таким вызовом можно только сообща, через многостороннее сотрудничество. При этом посетовал, что многие страны предпочитают действовать по принципу «каждый сам за себя».

Ранее NEWS.ru писал, что профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович назвал главные последствия пандемии. В их числе обострение конфликта между Китаем и США, которое может отказать влияние и на другие государства, стимулирование медицины при разработке вакцин от коронавируса, а также переход значительной части работников на удалёнку.