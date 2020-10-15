Международные резервы РФ за неделю уменьшились на $0,5 млрд

https://static.news.ru/photo/20697d36-0eef-11eb-94c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы России по состоянию на 9 октября уменьшились на 0,09% в сравнении с показателем недельной давности. 2 октября они составляли $585,8 млрд, 9 октября — $585,3 млрд.

Как следует из материалов ЦБ, наибольшего значения за текущий год резервы достигли 7 августа ($600,7 млрд). Регулятор отмечает, что сокращение международных резервов происходит преимущественно в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Как писал NEWS.ru, российские международные резервы за сентябрь потеряли $10,996 млрд (1,85%) и на 1 октября составили $583,426 млрд. В течение отчётного месяца валютные резервы уменьшились на 1,23% — до $444,309 млрд. В то же время стоимость монетарного золота упала почти на 3,8% и составила $139,117 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства страны. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования (SDR), резервную позицию в МВФ и монетарное золото.