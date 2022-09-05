Международные расчеты в «крипте» узаконят: зачем это Минфину Доллары, евро и юани хотят заменить виртуальными деньгами

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Минфин и Центробанк, ранее спорившие о будущем «крипты» в России, пришли к некоторому соглашению. В ближайшее время они хотят легализовать трансграничные переводы в криптовалюте. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что власти России и других стран хотят перейти от расчетов в долларах и евро к виртуальным транзакциям. Почему — читайте далее.

Что думают в Минфине и ЦБ

Замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире «России 24» заявил: разница в подходах у Минфина и ЦБ осталась, но обоим ведомствам «понятно, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись».

Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами России. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты (банки. — NEWS.ru), которые обязаны исполнять требования «антиотмывочного» законодательства и в первую очередь, конечно, знать своего клиента, — сказал замминистра.

По мнению Моисеева, с одной стороны, нужно дать людям возможность совершать трансграничные расчеты в криптовалюте, с другой — поставить такие расчеты под контроль, «чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее».

Он добавил, что позиции Минфина и ЦБ по поводу регулирования майнинга также сближаются и, возможно, этой осенью или зимой Госдума примет соответствующий закон.

Споры вокруг «крипты»

1 января 2022 года в России вступил в силу закон «О цифровой валюте». По нему в криптовалюты разрешено инвестировать, но ими нельзя оплачивать товары, работы и услуги в России. 20 января ЦБ предложил запретить майнинг и оборот криптовалют в стране. Причины: риски потери денег инвесторами, возможное ослабление курса рубля из-за ухода денег в виртуальную валюту и ослабление банков из-за снятия этих средств с депозитов. Но за «крипту» заступился Минфин, отметив, что запретить ее невозможно. Министерство предложило ее регулировать. То есть проводить операции с «криптой» через российские банки, ввести идентификацию инвесторов и разделить их на квалифицированных и неквалифицированных, как на обычной бирже. Против запрета криптовалюты высказалось и Минцифры, отметив, что это помешает развитию в стране блокчейна и IT-отрасли в целом. Президент России Владимир Путин призвал стороны договориться. С тех пор обсуждение темы в правительстве продолжается.

Что делать с биткоином после призыва ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что значит новое заявление Минфина

Вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров:

Властям крупных стран становится ясно, что мир ждет новая валютная система и обновленная система трансграничных расчетов. Текущая финансовая система, использующая сегодня доллар США, евро, японскую иену и фунт стерлингов, все чаще не может выполнить возложенные на нее обязанности. Криптовалюты же позволяют создать альтернативную систему дешевых, быстрых и взаимоконтролируемых международных расчетов без ее монополизации. И, вполне возможно, Минфин имеет в виду не только широко известные биткоин и эфир. Вероятно, появятся новые криптовалюты, выпускаемые объединениями разных стран, которые не будут токсичны для широких международных расчетов. Что касается легитимности проводимых операций, то эта проблема кажется надуманной. Доля криминальной активности в объеме всех криптовалютных транзакций в 2021-м, по отчету Chainalysis, лишь 0,15%.

Руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь: