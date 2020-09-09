Международные компании уличили в нарушении экологических норм в России

https://static.news.ru/photo/64883744-f222-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ряд международных известных компаний нарушали экологические норма в России. Это Coca-Cola, Danone, Procter& Gamble, Heineken.

Выяснилось, что предприятия несколько лет уклонялись от экологического сбора и не отчитывались о выпущенной продукции, то есть о количестве будущих отходов. Речь идёт о том, что производители товаров в России обязаны обеспечивать утилизацию отходов своей продукции, а также её упаковки.

О нарушениях заявил Росприроднадзор, проверка была проведена по заявлению депутата Госдумы Николая Валуева, пишут «Известия». Депутат рассказал, что представители крупных компаний приходили к нему на приём, рассказывали о своих планах.

Всё это очень позитивно. Но на сделанный мною запрос в Росприроднадзор был получен ответ, который показал несоответствие между словами и фактами, — пояснил Валуев.

Согласно данным ЕГИС, по указанным компаниям нет информации об уплате и расчёта экосбора. Coca-Cola провела оплату только в 2018 году.

Информация о выявленных нарушениях будет передана в Генпрокуратуру.

Невыполнение производителями своих обязательств может привести к экологической катастрофе. Так, отходы на полигонах имеют свойство выделять метан, который приводит к парниковому эффекту и в итоге к глобальному потеплению. При гниении отдельные отходы выделяют токсины, которые загрязняют почву и воду. Также на свалках нередко происходят возгорания.

Специалисты считают, что для эффективной работы системы ответственность должны нести производители товаров, упаковки, ретейлы, работающие на доставку. Сейчас же обязательства есть только у производителей товаров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России не планирует ужесточать экологические нормативы для компаний, работающих в арктическом регионе, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В данный момент при Минвостокразвития РФ создана рабочая группа, в состав которой входят учёные Российской академии наук (РАН) и МГУ.