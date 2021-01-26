Между молотом и наковальней: Счётная палата пригрозила дефицитом продуктов

Дефицит продуктов в ближайшее время может коснуться прежде всего импортных товаров из-за роста курса доллара, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Как стало известно, шаги, предпринятые правительством для сдерживания цен на ряд продуктов питания, могут привести к их дефициту. Именно к такому тревожному заключению после мониторинга пришёл департамент аудита экономического развития Счётной палаты РФ. В Минэке и в ФАС не решились комментировать тревожный прогноз высшего органа внешнего государственного аудита. При этом, в СП РФ спешат успокоить, что уже сейчас стабилизируются либо снижаются цены на отдельные продовольственные товары, в частности на хлеб и сахар. Что россиян ждёт дальше? Об этом в материале NEWS.ru рассуждают аналитики и знатоки проблемы.

По мнению экономических аудиторов, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары, следует из материалов Счётной палаты.

По мнению СП РФ, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они станут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен. Кроме того, может возникнуть ажиотажный спрос на товары по сниженным ценам, а после отмены ограничений рост возобновится ускоренными темпами.

В СП проинформировали, что сдерживание роста цен, мол, уже даёт положительный результат, сославшись даже на статистику Росстата. В декабре цены на сахар снизились на 4,08%, а цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а также на крупы и бобовые практически стабилизировались. При этом отмечен слабый рост цен на подсолнечное масло — 1,72%.

Однако сделать окончательный вывод о дальнейшей эффективности сдерживающих мер можно будет после их снятия по итогам первого квартала текущего года, — подчеркнули в Счётной палате.

Надо напомнить, что регулирование цен на продукты в России проходит в соответствии с постановлением правительства, по которому власти могут ограничивать рост цен на продовольственные товары из категории социально значимых: молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальные розничные цены на такие продукты могут устанавливаться на срок до 90 дней, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более за вычетом сезонного фактора.

В нашей стране всё возможно. Но рост цен может касаться в этом случае только импортных продуктов, которые не выписываются в ценовые диапазоны, устанавливаемые нынешним правительством. Курс доллара поднялся. То, что было закуплено по «старому» доллару, мы уже съели. А теперь покупаем по новому курсу. Но ведь если государство ограничивает цену, оно должно компенсировать потери торгующим организациям. Что-то из продуктов российские производители, конечно, смогут заместить, а что-то и нет. Николай Арефьев первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Первым делом сейчас всех нас волнует, возникнет ли в магазинах потребительская паника и ажиотаж. По мнению доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Казанцевой, ожидать этого не стоит, так как подобные эмоции россияне уже пережили весной 2020 года. На новый виток панических настроений у них уже нет ни финансовых возможностей, ни желания, ни сил, считает эксперт.

Сейчас население реагирует на объективные факторы, приводящие к росту спроса, например, в последние недели повысился спрос на валенки и обогреватели, что было связано с необычно холодной зимой за последнее десятилетие. Также психологически человеку очень трудно жить в постоянном страхе, и, как показывают данные статистики, опасения, связанные с коронавирусом, привели к повышению спроса на антистрессовые товары. Светлана Казанцева доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Что касается продуктов, то, как говорят, на всю жизнь не закупишься, у продуктов есть срок годности, по истечении которого есть их нельзя, поэтому потребление продуктов будет идти в штатном режиме согласно обыденным потребностям населения, подчёркивает аналитик РЭУ.

Регулирование цен, конечно, может приводить к дефицитам, говорит заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Когда мы вторгаемся в ценообразование, то не всегда это ведёт к добру, поясняет специалист ВШЭ.

Например, в советское время, когда цены десятилетиями устанавливались государством, отсутствие рыночного ценообразования приводило к хроническому дефициту на многие товары. Переход к рынку быстро привёл к ликвидации дефицита. Классический пример — весной всем понадобились медицинские маски. В результате цены взлетели до небес, но именно это и мотивировало предпринимателей к тому, чтобы быстро решить проблему дефицита. А теперь представьте, что государство ввело бы ограничения и на стоимость медицинских масок. Владимир Бессонов заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» ВШЭ заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» ВШЭ

Александр Авилов/АГН «Москва»

Он уверен, что на рынке до сих пор наблюдался бы дефицит этого товара. С одной стороны, рост цен — это зло, которое не нравится нам как потребителям, но с другой стороны, это добро, которое даёт мотивацию деловым людям решать возникающие проблемы.

В каких-то случаях ситуация прогнозируема и есть возможность заранее продумать, что делать, скажем, с сахарной свёклой или пшеницей. Возможно, ввести некоторые ограничения на экспорт пшеницы, чтобы не было роста цен на внутреннем рынке. Но, во-первых, это лучше делать не тогда, когда рост цен уже состоялся, а прогнозировать ситуации заранее. При таком подходе можно сориентировать участников рынка, — подчёркивает экономист.

Вместе с тем расширять контроль над ценами очень опасно, предупреждают опрошенные эксперты. Можно лишь вводить на определённое короткое время ограничения, которые потом будут сняты.

По сусекам Бескрайней

Итак, какие товары будут или могут оказаться уже в ближайшее время в дефиците? В середине декабря прошлого года Минпромторг и Минсельхоз России заключили соглашения с торговыми сетями и производителями об установлении предельных цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

Сейчас на регионы возложена обязанность сдерживать предельные цены на муку, макароны, яйца и картофель на местах, без привлечения ресурсов федерального центра. Причём данное поручение выполняется на фоне роста мировых цен на мукомольную пшеницу, где основным поставщиком является Российская Федерация.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Очевидно, что по законам рыночной экономики текущая конъюнктура мирового рынка пшеницы приводит к дефициту товара внутри страны, потому что производителям становится выгоднее экспортировать зерно, чем продавать его на локальном рынке по более низким ценам, объясняет механизм ценообразования кандидат экономических наук, преподаватель экономического факультета РУДН Денис Рассказов. Правительство пытается исправить ситуацию введением экспортных пошлин, но эта мера имеет обратный эффект: мировые цены растут вместе с ними, поскольку наша страна является ключевым поставщиком пшеницы на мировой рынок.

Я не удивлюсь, если потребители не увидят эффекта от принятых правительством сдерживающих мер по муке и производимым из неё продуктам. Денис Рассказов кандидат экономических наук, преподаватель экономического факультета РУДН кандидат экономических наук, преподаватель экономического факультета РУДН

Муку на полках магазинов, возможно, придётся искать дольше обычного.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Какими же средствами властям оптимальнее всего стабилизировать ситуацию? Кейс с влиянием экспортных пошлин на мировые цены на мукомольную пшеницу даёт основания усомниться в эффективности подобных сдерживающих мер, говорит Рассказов.

Полагаю, следует учесть успешный опыт правительства по субсидированию ипотечных ставок, что оказало положительный мультипликативный эффект на строительную отрасль в частности и экономику в целом. Опыт преодоления кризисов в нашей стране демонстрирует, что экономические власти осторожно прибегают к стимулирующим мерам поддержки экономики и макроэкономической стабилизации. Чаще мы видим введение ограничительных инструментов, — сказал аналитик.

Без паники, товарищи

И всё же, если уж ведомство предупреждает о назревающем дефиците — значит ли это, что экономика страны подошла к границам кризиса? Экономисты призывают в данной ситуации не делать выводов о наступлении рецессии по динамике цен на продовольственные товары. Это конкурентный рынок, на котором по ряду товарных позиций отечественные производители чувствуют себя уверенно. Более того, не исключены факторы сезонности, урожайности и ценового сговора.

Здесь, скорее, следует обратить внимание на стремление правительства увеличивать экспортные пошлины и акцизы, тем самым пополняя доходную часть бюджета.

Итак, в настоящее время в России определён перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены. В него входят преимущественно крупы, сахар-песок, сливочное и подсолнечное масло, отдельные виды мяса и рыбы, молоко, хлеб, а также несколько позиций овощей и фруктов. В дальнейшем теоретически можно ожидать роста цен на каждый товар из приведённого списка.

Как сами читатели видят на практике, принимаемые властями меры касаются в первую очередь привлекательного с точки зрения экспорта продовольствия, которое облагается дополнительными пошлинами.

Есть реально эффективные меры регулирования цен - экспортные пошлины и квоты. Но они сильно бьют по сильным игрокам, которых стараются не задевать. Может, и правильно. Пётр Шелищ председатель Союза потребителей РФ председатель Союза потребителей РФ