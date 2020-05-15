МЭР спрогнозировало среднюю цену российской нефти на 2020 год

https://static.news.ru/photo/9b86f168-9bab-11ea-920d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году составит $31,1 за баррель, к 2023 году она поднимется до уровня $45,6 за баррель.

Такие цифры приведены в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2020–2023 годы, который подготовило российское Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что по прогнозу ведомства, цена на российскую нефть будет расти постепенно. В 2020 году её минимальная цена составила $10,54 за баррель. Это случилось 1 апреля, в том месяце средняя цена держалась на отметке $18,22 за баррель. На 20 мая цена нефти марки Urals составила уже около $33–34 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средняя цена барреля российской нефти Urals в апреле 2020-го оказалась в 3,9 раза ниже, чем годом ранее. Цена опустилась с $71,54 до $18,22. Это следует из отчёта Минфина России. По информации ведомства, в январе — апреле цена снизилась почти на $24 по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда в среднем Urals стоила $65,18 за баррель.