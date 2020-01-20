Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребёнка могут начать начислять уже в марте-апреле 2020 года. Сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.
Об этом
Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — отметила депутат.
Издание добавляет, что и в Госдуме, и в Совете Федерации готовы рассмотреть соответствующие законопроекты в экстренном порядке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что программа материнского капитала на первенцев затронет примерно 1,3 млн российских семей. Вводимые меры социальной поддержки окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России, полагают в аналитическом центре ДОМ.РФ. Дополнительный спрос на рынке жилья может составить 6 млн квадратных метров в год.
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