https://static.news.ru/photo/980c4560-3b0c-11ea-b213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Аркуша/Russian Look/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребёнка могут начать начислять уже в марте-апреле 2020 года. Сумма материнского капитала на первенца составит 466 617 рублей.

Об этом сообщает газета «Известия».

Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей, — отметила депутат.

Издание добавляет, что и в Госдуме, и в Совете Федерации готовы рассмотреть соответствующие законопроекты в экстренном порядке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что программа материнского капитала на первенцев затронет примерно 1,3 млн российских семей. Вводимые меры социальной поддержки окажут благотворное влияние как на демографическую ситуацию, так и на развитие рынка жилья в России, полагают в аналитическом центре ДОМ.РФ. Дополнительный спрос на рынке жилья может составить 6 млн квадратных метров в год.