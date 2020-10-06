Матерей и отцов уравняют в правах

https://static.news.ru/photo/10bbcef6-0842-11eb-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума рассмотрит законопроект о равенстве прав матерей и отцов. Последним также на время декретного отпуска разрешат получать образование или повышать квалификацию.

Документ направлен на рассмотрение в Минтруда, он предусматривает преференции для отцов, которые, по мнению разработчиков, тоже имеют право на декретный отпуск. Сейчас только женщине можно находиться в декрете по уходу за ребёнком до трёх лет, пишут «Известия». За это время в службе занятости за счёт государства мать может пройти обучение или курсы повышения квалификации.

Сейчас же предлагается такую возможность по повышению своего профессионального уровня предоставить и отцам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал. Такую меру поддержки предлагается ввести при рождении третьего и последующих детей в семье.