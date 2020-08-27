Лёгкие лайнеры смогут перевозить грузы и пассажиров

Небольшие авиакомпании, которые используют лёгкие воздушные самолёты, получат возможность перевозить грузы и пассажиров. Поправки в Федеральные авиационные правила уже подготовил Минтранс.
На данный момент такие перевозки считаются коммерческой деятельностью. То есть для такой работы авиакомпания должна пройти ряд процедур сертификации, которые очень дорого стоят,
У мелких авиакомпаний таких денег нет, поэтому Минтранс решил упростить процесс и отнести перевозку грузов и пассажиров к авиаработам. Это упростит получение разрешения. К тому же это позволит решить проблему доставки товаров электронной коммерции. Однако представители авиакомпаний считают, что такая формулировка даст повод к двоякому толкованию услуги, что приведёт к претензиям со стороны правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин сообщил, что обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы, связанные с перспективами открытия авиасообщения с другими странами. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство.
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