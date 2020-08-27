Лёгкие лайнеры смогут перевозить грузы и пассажиров

https://static.news.ru/photo/99601894-e8ca-11ea-8605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Небольшие авиакомпании, которые используют лёгкие воздушные самолёты, получат возможность перевозить грузы и пассажиров. Поправки в Федеральные авиационные правила уже подготовил Минтранс.

На данный момент такие перевозки считаются коммерческой деятельностью. То есть для такой работы авиакомпания должна пройти ряд процедур сертификации, которые очень дорого стоят, пишут «Известия».

У мелких авиакомпаний таких денег нет, поэтому Минтранс решил упростить процесс и отнести перевозку грузов и пассажиров к авиаработам. Это упростит получение разрешения. К тому же это позволит решить проблему доставки товаров электронной коммерции. Однако представители авиакомпаний считают, что такая формулировка даст повод к двоякому толкованию услуги, что приведёт к претензиям со стороны правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин сообщил, что обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы, связанные с перспективами открытия авиасообщения с другими странами. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство.