Путин обсудил с Голиковой открытие международного авиасообщения

https://static.news.ru/photo/c3dcc7a8-e7a7-11ea-875d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин сообщил, что обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы, связанные с перспективами открытия авиасообщения с другими странами.

Об этом российский лидер рассказал во время совещания с членами правительства. По словам Путина, он обсудил с Голиковой, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения, передаёт ТАСС.

Также во время видеоконференции президент обсудил вопросы по ситуации с коронавирусом, по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

С 1 августа российские власти разрешили авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы в Анкару, Стамбул, на Занзибар и в Лондон. С 10 августа стали возможны полёты на турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновлено авиасообщение со Швейцарией, но попасть в страну могут только те, кто имеет вид на жительство. Международные перелёты совершаются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска, писал NEWS.ru.

Как сообщали ранее в федеральном штабе по предупреждению распространения инфекции в РФ, Россия пока не расширяет авиасообщение с другими странами, приостановленное в связи с распространением коронавируса.