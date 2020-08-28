«Лукойл» рассчитывает восстановить экспорт узбекского газа в Китай

https://static.news.ru/photo/02614986-e933-11ea-b6fb-fa163e074e61_660.jpg Газовый промысел Хаузак в Узбекистане Фото: lukoil.ru

Корпорация «Лукойл» сохраняет планы по добыче газа на 2021 год. Об этом сообщил вице-президент компании Павел Жданов.

Оптимизм связан с ожиданиями восстановления экспорта газа со своего месторождения в Узбекистане в Китай, пояснил он в ходе телефонной конференции.

Мы рассчитываем, что Китай возобновит закупки газа, в том числе с нашего месторождения. Поэтому пока мы не видим предпосылок для изменения объёмных показателей на будущие периоды, — цитирует Жданова ТАСС.

Динамика восстановления потребления газа в Китае уже наблюдается, отметил он. При этом, по его словам, основной фактор снижения потребления трубопроводного газа был ценовым — сжиженный газ на споте в какой-то момент стал более дешёвым. Из-за падения спроса со стороны Китая «Лукойл» даже вынужденно приостановил добычу газа на проекте Гиссар в Узбекистане.

Тем не менее, в компании исходят из того, что в ближайшее время более конкурентоспособным станет именно трубопроводный газ. Это позволит возобновить добычу и сохранить прежние параметры плана на будущий год.

Ранее, как писал NEWS.ru, главы «Роснефти» Игорь Сечин, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Лукойла» Вагит Алекперов, «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов и «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались президенту Владимиру Путину на повышение министерством финансов налога на дополнительный доход.