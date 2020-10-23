Лукашенко: Белоруссия готова поставлять сахар в Россию

https://static.news.ru/photo/bcf1468a-150b-11eb-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия готова начать поставки сахара в Россию, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, спрос на этот продукт серьёзно вырос.

Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку — у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар, — заявил он.

Лукашенко отметил, что властям необходимо обеспечить грамотное распределение продукции, чтобы не допустить скачков цен и дефицита. При этом глава республики подчеркнул, что никто не мешает торговать импортными продуктами, однако рядом на прилавках всегда должна лежать отечественная продукция, передаёт БелТА.

Смешно: из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка, — добавил президент.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Белоруссии выступили с предложением по производству самосвалов БелАЗ на территории России. Речь об этом шла на Форуме регионов Белоруссии и России.