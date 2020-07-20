Лондону советуют готовиться к жёсткому ответу Китая после запрета Huawei

https://static.news.ru/photo/5c717e54-c9c7-11ea-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

Британским властям следует ждать жёсткого ответа Китая после отказа Лондона от совместной работы с IT-гигантом Huawei, а также на фоне других сложностей в отношениях с Поднебесной, считает профессор Стив Цанга.

Они накажут нас как за предложение по гражданам заморских территорий, так и по делу Huawei. Потенциально они могут указать Huawei остановить поставки всех элементов 5G, а также запчастей для сетей 3G и 4G, — цитирует британского учёного издание Daily Express.

Эксперт не исключил, что Китай может надавить на британские компании в КНР или Гонконге (специальный административный район КНР), начнёт задерживать подданных Королевства, а также ограничить работу с учреждениями островного государства.

Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта страны Оливер Дауден заявил, что британский кабмин собирается отказаться от оборудования китайской компании Huawei в национальной инфраструктуре связи поколения 5G. По его словам, до конца текущего года национальные операторы связи не смогут покупать оборудование 5G у Huawei. Министр отметил, что к 2027 году Лондон полностью заменит всю технику Huawei в королевских сетях 5G.

Власти Соединённых Штатов считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. По мнению главы Федеральной комиссии США по коммуникациям, обе компании напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами корпорации обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.

24 июня госсекретарь США Майк Помпео выступил с «предупреждением» об опасности использования технологий китайской компании Huawei. По его словам, опасность деятельности Huawei осознают «граждане всего мира», через технологии компании данные граждан могут попасть в Китай.