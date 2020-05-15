Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт

https://static.news.ru/photo/e8604aa2-b663-11ea-aa2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Снижение налога на прибыль и страховых взносов для IT-отрасли, которые обещал президент РФ Владимир Путин, могут компенсировать отменой нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам с января 2021 года.

По прогнозу Минкомсвязи, отмена льгот для IT-отрасли принесёт в бюджет 42,5 млрд рублей.

Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд рублей, — сообщает издание «Коммерсант».

Отмечается, что компаниям, которые разрабатывают отечественное ПО, НДС компенсируют из специального реестра. На это запланировано выделить 11, 4 млрд рублей. Однако остальное ПО подорожает на 16%.

На совещании 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил снизить налог для IT-компаний с 20 до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. Российский лидер подчеркнул, что предложенная налоговая ставка — одна из самых низких в мире, писал NEWS.ru ранее.

Президент РФ поручил разработать предложение Минкомсвязи. В ведомстве отметили, что в процессе подготовки предложения рассматривались разные варианты. Первый вице-премьер Андрей Белоусов 17 июня 2020 года поручил Минэкономразвития и Минфину рассмотреть предложения и проработать их. О льготах для IT-отрасли Владимир Путин сообщил во время обращения к нации 23 июня 2020 года.