Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/69025ccc-c280-11ea-841d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской биржи 10 июля курс доллара поднялся по отношению к рублю на 0,45%, курс евро — на 0,33%.

По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара составил 71,235 рубля, курс евро — 80,26 рубля. Через 17 минут после начала торгов курс доллара поднялся до 71,3 рубля, курс евро — до 80,28 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,77% — до $41,6 за баррель, цена нефти сорта WTI опустилась на 2,15%, до $38,77 за баррель.

Российский фондовый рынок открылся в этот день снижением биржевых индексов: индекс Мосбиржи опустился на 0,48%, до отметки в 2768,67 пункта, индекс РТС — на 0,4%, до 1229,46 пункта.

Как писал NEWS.ru, нескольким странам мира пришлось вернуться к карантинным ограничениям на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Полные или частичные режимы самоизоляции на днях вернулись в Австралию, Израиль, Казахстан и Великобританию. Инвесторы опасаются, что это начало второй волны эпидемии в странах, которые, казалось, уже побороли её. На этом фоне они избавляются от рисковых активов, в которые входит и российская валюта, что вызывает её падение.