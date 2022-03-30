Курс евро в ходе торгов опускался ниже 91 рубля впервые с 23 февраля

Курс евро в ходе открытия торгов на Московской бирже опускался ниже 91 рубля впервые с 23 февраля. Курс доллара на открытии торгов снизился на 3,17%, до 82,54 рубля, евро - на 3,59%, до 90,73 рубля, о чём свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:08 мск, курс доллара замедлил снижение до 84,75 рубля, курс евро перешел к росту до 94,15 рубля.

Ранее экономист Александр Разуваев прокомментировал новость о том, что курс доллара во время валютных торгов на Московской Бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 1 марта. Тогда курс американской валюты находился на уровне 91,92 рубля (-4,25%). По словам специалиста, доллар может опуститься ниже 80 рублей к лету: на ситуацию в положительную сторону могут повлиять окончание действий на Украине и разморозка резервов Центробанка для получения традиционных дивидендов.

Курс рубля может вернуться к значениям, наблюдавшимся до начала спецоперации по демилитаризации Украины, поскольку российская валюта является фундаментально недооценённой. Однако для этого необходимо улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро. Такие условия назвал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков.