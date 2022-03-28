В России допустили укрепление рубля до докризисного уровня

Курс рубля может вернуться к значениям, наблюдавшимся до начала спецоперации по демилитаризации Украины, поскольку российская валюта является фундаментально недооценённой. Однако для этого необходимо улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро. Такие условия назвал в интервью агентству ПРАЙМ ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытые Инвестиции» Андрей Кочетков.

Аналитик отметил , что тактика хранения резервов в валюте показала себя не вполне безопасной, в связи с чем новый смысл обретает идея перевода экспорта на расчёты в рублях. Такая схема поможет укрепить нацбезопасность и сделает отечественную валюту более стабильной.

Сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40–50%. То есть без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55–65 за доллар. Соответственно, наличие положительного торгового баланса вкупе с относительно спокойной внешнеполитической ситуацией уменьшит давление на рубль, — сообщил эксперт.

По его словам, перевод экспорта на рубли и улучшение внешнеполитической ситуации способно вернуть курс рубля к значениям в районе 70 за доллар. При этом в настоящее время можно ожидать стабилизации в районе 80–90 рублей за доллар.

Ранее обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч, комментируя конфискацию США и их союзниками золотовалютных резервов, которые Центральный банк России хранил за Западе, заявил, что Вашингтон запустил процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики.