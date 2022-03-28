СМИ пришли к выводу, что США начали саморазрушение гегемонии доллара

США запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики. К такому выводу пришёл обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч, комментируя конфискацию Штатами и их союзниками золотовалютных резервов, которые Цетральный банк России хранил за Западе.

По мнению автора, США в сложившейся ситуации послали всему миру сигнал о том, что средства необходимо обезопасить, так как Вашингтон способен конфисковать резеры у любой страны, если её политика не понравится Белому дому или она торгует с соперниками. Также средства могут конфисковать в случае, если страна слишком хорошо распределяет свои доходы среди населения, нанося ущерб мультинациональным корпорациям или просто хочет стать более политически и экономически независимой от контролируемых США структур.

В материале отмечается, что такого рода действия со стороны Вашингтона подтолкнут РФ, Китай и других членов БРИКС, а также другие страны к поиску более безопасных механизмов и валют. И этот факт представляет собой уже запущенный процесс, а вовсе не отдалённую перспективу.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия теперь будет поставлять газ за рубли. Путин поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. Позднее он направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи