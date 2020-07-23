Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая

https://static.news.ru/photo/9cded2c8-cd84-11ea-ac88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро на открытии торгов МосБиржи впервые с 4 мая превысил 83 рубля. По данным на 10:00 мск, евро поднялся до 81,27302 рубля — на 0,18%, доллар вырос до 71,52 рубля — на 0,07%.

К 10:12 мск доллар находился на уровне 71,6 рубля, евро — 83,08 рубля.

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снижается до $43,08 за баррель — на 0,53%.

Нефть марки WTI торгуется на уровне $40,8 за баррель — подешевела на 0,66%.

Как ранее писал NEWS.ru, на открытии торгов Московской Биржи 23 июля курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,13%, а курс евро поднялся на 0,1%.