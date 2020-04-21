Курс евро превысил 83 рубля на МосБирже

https://static.news.ru/photo/bcb43c98-83ae-11ea-97a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость евро на торгах МосБиржи выросла на 1,29% по сравнению с предыдущей сессией. Показатель составил 83,045 рубля за единицу на 11:25 мск. В прошлый раз валюта превышала отметку в 83 рубля 6 апреля 2020 года. Американский доллар прибавил 1,38%, до 76,59 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE ускорила падение до 3,6% и сейчас торгуется на уровне $24,65 за баррель. Что касается нефти марки WTI, то июньские фьючерсы дешевеют на 2,45% и составляют $20,93 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что накануне Нью-Йоркская биржа завершила торги на майские фьючерсы на нефть марки WTI. Контракты подешевели на 300%. К закрытию биржи они достигли отметки в минус $37,63.

Цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.