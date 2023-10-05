Курс евро превысил 105 рублей впервые с 8 сентября Курс евро на Мосбирже поднялся выше 105 рублей впервые с 8 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс евро вырос на 25 копеек, или на 0,24% на открытии торгов 5 октября, поднявшись до отметки 105,01 рубля, свидетельствуют данные на Московской бирже по состоянию на 07:00 мск. В последний раз европейская валюта торговалась выше 105 рублей три с половиной недели назад — 8 сентября.

При этом курс доллара на торгах Мосбиржи также прибавил 25 копеек, или 0,25%, достигнув отметки 99,825 рубля. Высоким спросом на валюту объяснил РБК ослабление рубля эксперт БКС «Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Спрос на валюту остается на высоком уровне, из-за чего рубль пока не может сформировать более устойчивую восходящую коррекцию. Основной вклад в активные покупки валюты может вносить восстановившийся импорт, а также продолжающийся вывод капиталов, в том числе в рамках выкупа у нерезидентов российских активов, — подчеркнул эксперт.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» рассказали агентству, что рубль может ослабляться из-за укрепления доллара на глобальном рынке и коррекции цен на нефть. В банке однако допустили, что основной причиной ослабления рубля остается фактор начала месяца. По мнению аналитиков, прохождение периода налоговых выплат способствовало снижению объемов продаж валютной выручки со стороны экспортеров и сократило поддержку рубля.

Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал NEWS.ru, что цены не нефть продолжат расти, при этом можно ожидать очередного повышения ключевой ставки до 14–15%. По его словам, в ближайшее время валютный курс будет варьироваться от 90 до 100 рублей за один доллар. Экономист посоветовал открывать сберегательный счет и держать деньги там, тогда финансовая система будет более устойчивой.