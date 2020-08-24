Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

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Ситуация с ценами на топливо в России остаётся стабильной, резкие скачки цен на бензин не последуют благодаря механизму налогового демпфера. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службе (ФАС), статс-секретарь Андрей Цариковский.

Я считаю, что в целом нам удалось справиться, и ситуация на рынке стабильна, — отметил он в интервью ТАСС. Цариковский добавил, что анализ причин роста цен на бензин АИ-95 летом...