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Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

10:32, 25 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи потерял 0,11% и достиг отметки в 74,59 рубля. Курс евро вырос на 0,08% — до 88,04 рубля.

Позднее курс доллара продолжил снижаться до 74,42 рубля (-0,33%). Курс евро также перешёл в «красную зону», опустившись на 0,1% — до 87,88 рубля.

Индекс МосБиржи подрос на 0,32% и торговался на уровне 3039,22 пункта, РТС прибавил 0,4%, достигнув отметки в 1286 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть 25 августа изменяются незначительно и разнонаправленно. Трейдеры следят за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.

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