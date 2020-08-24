Курс доллара снизился на открытии торгов МосБиржи

Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи потерял 0,11% и достиг отметки в 74,59 рубля. Курс евро вырос на 0,08% — до 88,04 рубля.
Позднее курс доллара продолжил снижаться до 74,42 рубля (-0,33%). Курс евро также перешёл в «красную зону», опустившись на 0,1% — до 87,88 рубля.
Индекс МосБиржи подрос на 0,32% и торговался на уровне 3039,22 пункта, РТС прибавил 0,4%, достигнув отметки в 1286 пункта.
Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть 25 августа изменяются незначительно и разнонаправленно. Трейдеры следят за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана.
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