Курс доллара на открытии торгов снизился до 70,97 рубля

На открытии торгов Московской Биржи 23 июля курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,13%, а курс евро поднялся на 0,1%.
По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара
Российский рынок акций в этот день открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи поднялся на 0,49%, до 2848,41 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 1262,61 пункта.
Как писал NEWS.ru, ведущая роль американского доллара в структуре мировой торговли несёт в себе угрозу и может ослабить процесс стабилизации экономики после коронавирусной пандемии. Укрепление этой резервной валюты рискует только ускорить падение глобальной торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе, сказано в изыскании МВФ. По мнению экономистов фонда, развивающиеся государства вряд ли смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют к доллару США с целью стимулирования экономики, так как динамика их курсов в краткосрочной перспективе слабо влияет на экспорт, цены на который устанавливаются в американских долларах.
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