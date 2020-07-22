Курс доллара на открытии торгов снизился до 70,97 рубля

https://static.news.ru/photo/0d7954d8-ccb6-11ea-9db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи 23 июля курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,13%, а курс евро поднялся на 0,1%.

По данным МосБиржи на 10:00 мск, курс доллара составил 70,965 рубля, курс евро — 81,27 рубля. Уже через четыре минуты торгов доллар находился на уровне 70,9 рубля, евро — 82,21 рубля.

Российский рынок акций в этот день открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи поднялся на 0,49%, до 2848,41 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 1262,61 пункта.

Как писал NEWS.ru, ведущая роль американского доллара в структуре мировой торговли несёт в себе угрозу и может ослабить процесс стабилизации экономики после коронавирусной пандемии. Укрепление этой резервной валюты рискует только ускорить падение глобальной торговли и экономической активности в краткосрочной перспективе, сказано в изыскании МВФ. По мнению экономистов фонда, развивающиеся государства вряд ли смогут воспользоваться ослаблением своих национальных валют к доллару США с целью стимулирования экономики, так как динамика их курсов в краткосрочной перспективе слабо влияет на экспорт, цены на который устанавливаются в американских долларах.