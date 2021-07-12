Курс доллара превышал 121 рубль в ходе торгов на бирже

Рубль после утренних попыток скорректироваться вверх перешёл к снижению и обновил исторический минимум против доллара, следует из данных Московской Биржи. Курс американской валюты расчётами на «завтра» на 10:17 мск повышался на 20 копеек, до 120,2 рубля, курс евро — на 1,6 рубля, до 128,6 рубля.

До этого доллар поднимался до нового максимума — 121,53 рубля. С утра он максимально опускался до 115,02 рубля.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов заявил, что сейчас сложно оценивать честный курс рубля к доллару. По его словам, на курс валюты влияет и её обеспеченность золотовалютными резервами страны-эмитента, но Запад частично заморозил их у РФ. По его мнению, справедливым курсом можно считать 85–95 рублей за доллар.

Эксперт добавил, что ещё до введения новых санкций Запада курс рубля к доллару был занижен. Тогда с точки зрения экономики курс должен был составлять примерно 62 рубля за доллар.

В то же время инвестор и трейдер Никита Дёмин призвал россиян перевести часть рублёвых сбережений в юани. Эксперт отметил, что официальная инфляция в США выше, чем в Китае, а доходность по десятилетним облигациям существенно ниже. К тому же, по его словам, «гегемония доллара изживает себя».