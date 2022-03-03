Инвестор призвал россиян переводить сбережения в юани

Инвестор и трейдер Никита Дёмин в ходе разговора с NEWS.ru призвал россиян перевести часть рублёвых сбережений в юани. Эксперт отметил, что такой шаг «очень выгоден на сегодняшний день», так как «гегемония доллара изживает себя».

На сегодняшний день гегемония доллара изживает себя, на мой взгляд, поэтому перспектива у юаня довольно хорошая. Для сравнения: официальная инфляция в США — 7,5%, а доходность по десятилетним облигациям — 1,87%. Инфляция в Китае всего 1,5%, а доходность по десятилетним облигациям — 2,8%. Исходя из этих данных мы понимаем, что диверсификация, вложение части рублёвых средств очень выгодна, если вкладывать в юань, — отметил Дёмин.

Ранее Минфин России поддержал инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, считая вложения в золото идеальной альтернативой долларам. Курс золота подвержен краткосрочным колебаниям, однако в долгосрочной перспективе показывает прибыльность, подчеркнули в ведомстве.

Сейчас при покупке золотого слитка в банке уплачивается 20% НДС, тогда как продажа слитка банку не предполагает возврата налога. Это делает операции с золотом невыгодными.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что, несмотря на текущую экономическую ситуацию в России, риски возникновения гиперинфляции в РФ практически минимальны. Он считает, что повышение Центробанком ключевой ставки является единственным действенным методом для борьбы с инфляцией в стране.

По его словам, значения инфляции в России будут «двузначными». Экономист отметил, что этот показатель был и так на достаточно высоком уровне из-за влияния мирового рынка.