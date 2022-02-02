Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже опустился на 1,07%, до 75,98 рубля к закрытию предыдущей сессии, свидетельствуют данные биржи на 14:06 мск. В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 76 рублей 20 января нынешнего года.

По данным на 14:11, курс доллара замедлил снижение до 77,6 рубля.

Ранее заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что для рубля январь получился сложным месяцем, поскольку он ослаб по отношению к доллару на 7%. Причиной стала возросшая на геополитической арене напряжённость, заставившая участников рынка мыслить излишне эмоционально. Финансист допустил, что в феврале напряжённость в мире ослабнет, а Банк России поднимет ключевую ставку. После этого национальная валюта должна оказаться в диапазоне 74–76 рублей за доллар.

Также руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган сообщил, что цены на нефть позволяют доллару стоить не выше 70 рублей, однако в формировании курса валюты большую роль играет геополитическая ситуация, при ухудшении которой случится быстрый обвал рубля. Этому могут способствовать вооружённый конфликт с участием России, распродажа государственных резервов Китая и США или снятие санкций с Ирана.