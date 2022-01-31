Россиянам рассказали, когда доллар будет стоить 100 рублей

Текущие цены на нефть позволяют доллару стоить не выше 70 рублей, однако в формировании курса валюты большую роль играет геополитическая ситуация. Об этом заявил в интервью агентству ПРАЙМ руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он также предупредил, что при ухудшении ситуации случится быстрый обвал рубля.

По мнению Когана, при сегодняшних ценах на нефть рубль мог бы стоить 65 рублей за доллар.

Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар — максимума с июля 2020 года, — отметил эксперт.

По его словам, если вооружённый конфликт с участием России действительно произойдёт, обвал рубля случится очень быстро, и его тогда не удержат никакие котировки на нефть.

Последние, впрочем, уязвимы и в том случае, если начнётся распродажа государственных резервов Китая и США или Иран избавится от своих санкций.

Не исключён также вариант, при котором ОПЕК+ начнет наращивать добычу и поднимет её ежемесячное увеличение с 400 тысяч баррелей в сутки. В сочетании с текущей геополитической ситуацией это может привести к закреплению рубля на уровне 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Если же нефтяной рынок обвалится под воздействием нового штамма коронавируса «омикрон», курс рубля может достичь и до сотни за один доллар.

Ранее было подсчитано число россиян, делающих накопления. Выяснилось, что только 26%, или почти каждый четвёртый житель России, делают накопления, при этом большинство откладывает менее пяти тысяч рублей в месяц.