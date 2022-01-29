Финансист рассказал о перспективах рубля в начале февраля

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что для рубля январь получился сложным месяцем, поскольку он ослаб по отношению к доллару на 7%. Причиной стала возросшая на геополитической арене напряжённость, пояснил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Выросла напряжённость на геополитической арене, а заявления о новых санкциях только добавили огня на валютном рынке. В какой-то момент рынок стал излишне эмоционален и не мыслил логически. Это и привело к ослаблению рубля, — отметил Макаров.

Финансист допустил, что в феврале напряжённость в мире ослабнет, а Банк России поднимет ключевую ставку. После этого национальная валюта должна оказаться в диапазоне 74–76 за доллар, указал Макаров.

Ранее стало известно, что экономические санкции против России, которые США приготовили на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут угрожать стабильности мировой финансовой системы. В экономиках многих стран возникнет «беспорядок», а закончится всё дестабилизацией мировых рынков, сообщает The New York Times.