Курс доллара опустился ниже 75 рублей

https://static.news.ru/photo/3f36c6de-6795-11eb-b398-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе торгов Московской биржи 5 февраля курс доллара по отношению к рублю опустился на 0,75%, в моменте достигая 74,94 рубля. В последний раз курс американской валюты находился ниже 75 рублей 27 января текущего года. Курс евро снижался на 0,6%, до 89,79 рубля.

По данным торговой площадки на 11:20 мск, курс доллара составил 74,9325 рубля, к 12:05 он поднялся до 75 рублей. За евро в полдень по московскому времени давали 89,9 рубля.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% — до $59,37 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 0,87%, до $56,56 за баррель.

Как писал NEWS.ru, в нынешних экономических реалиях инвестировать в акции, облигации федерального займа (ОФЗ) или золото при отсутствии опыта смысла нет. Такое мнение высказали экономисты. По словам финансового аналитика Виталия Калугина, деньги сейчас прекратили носить сберегательную функцию. Поэтому разместить их куда-то без риска, но с хотя бы минимальной доходностью совершенно невозможно. Хранить сбережения можно в банковских вкладах, но только в пределах застрахованного депозита, полагает он.