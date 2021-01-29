Экономисты назвали наилучший способ сохранить сбережения

https://static.news.ru/photo/5b6283ae-6397-11eb-8a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В нынешних экономических реалиях инвестировать в акции, облигации федерального займа (ОФЗ) или золото при отсутствии опыта смысла нет. Такое мнение высказали экономисты.

По словам финансового аналитика Виталия Калугина, деньги сейчас прекратили носить сберегательную функцию. Поэтому разместить их куда-то без риска, но с хотя бы минимальной доходностью совершенно невозможно. Хранить сбережения можно в банковских вкладах, но только в пределах застрахованного депозита, полагает он.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич также считает вложение в акции крайне рискованным. В качестве аналогии он предложил обычному человеку «выйти на боксёрский ринг к Майку Тайсону и попробовать дать ему смачного пинка».

Почему-то задираться к профессиональному боксёру страшно, а пытаться играть на деньги с профессиональными банкирами не страшно. Но эффект будет тот же самый. Только в первом случае эффект будет на лицо, а во втором эффект будет на карман. Если вы не являетесь профессиональным финансистом, то вам, наверно, не надо лезть на финансовый рынок во избежание болезненной потери денег, — цитирует Кривелевича URA.RU.

При этом эксперт подчеркнул, что хранение денег в рублях в любом месте — ненадёжно. Они рекомендовали приобретать доллары при падении курса до приемлемого уровня в 71-72 рубля. Все остальные варианты, по их словам, «один другого хуже».

Ранее, как писал NEWS.ru, финансист Дмитрий Иванов заявил, что инвестировать можно в различные инструменты — валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Однако главное, по его словам, не забывать о соотношении «выгода — риск» — чем выше возможная прибыль, тем больше шансов всё потерять.