https://static.news.ru/photo/5ca6764a-69cd-11ea-becb-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что правительству необходимо скорректировать показатели национальных проектов.

Может быть, нам нужно дать новому правительству сейчас скорректировать национальные проекты, а затем видеть уже скорректированные проекты и их анализировать, — заявил Кудрин ТАСС.

По его словам, после этого Счётная палата сможет поработать над ними.

13 марта в ведомстве заявили, что расходы федерального бюджета на реализацию за январь и февраль составили 262,931 млрд рублей. Они исполнены на 13,16%. Лидером по итогам января является национальный проект «Здравоохранение» — 39,36%.

NEWS.ru писал, что бюджет в России в 2020 году будет дефицитным. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что предлагается задействовать средства Фонда национального благосостояния из-за перехода на дефицитный бюджет. По его словам, дефицит госбюджета при текущих ценах на нефть составит 0,9% ВВП.