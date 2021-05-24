Кудрин спрогнозировал падение цен на нефть

https://static.news.ru/photo/cf2a091c-bd1d-11eb-895f-96000091f725_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К началу 2030-х годов спрос на нефть, а вместе с ним и цены, начнут снижаться во всём мире. Поэтому доходы бюджета от продажи углеводородов в России будут стабильно сокращаться. Об этом в интервью «Известиям» сообщил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

В конце 2020-х — начале 2030-х спрос на нефть в мире начнёт снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза, — заявил Кудрин.

Он отметил, что доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет всё время падать, поэтому придётся относиться к таким деньгам «более осторожно».

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) заставляют задуматься о будущем энергетики. Он подчеркнул, что эпоха нефти и газа скоро закончится, в связи с чем отрасли предстоит заново изобрести себя. Дерипаска также счёл неожиданным столь скорое обращение МЭА к безуглеводородной тематике и призвал начать по-настоящему менять глобальную экономику. Бизнесмен также обратил внимание на представленный МЭА прогноз по спросу на уголь и нефть. По его мнению, отказ от ископаемого топлива ускорит рост мирового ВВП почти на полпроцента годовых, а затраты на энергетику снизятся.